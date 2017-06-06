سيناتور ايطالي: نيابة باليرمو تؤكد وصول إرهابيين بين المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سيناتور ايطالي إن المدعي العام في باليرمو (صقلية) أكد وصول إرهابيين على متن قوارب الهجرة.

وأضاف نائب رئيس مجلس الشيوخ الايطالي، روبرتو كالديرولي في تصريحات الثلاثاء، إنه “منذ ثلاث سنوات، وحكومة الحزب الديمقراطي والوزير ألفانو يكررون أن لا إرهابيين بين عشرات آلاف المهاجرين الذين يصلون كل شهر إلى السواحل الإيطالية، ونحن نعلم أن الأمر ليس كذلك، فقد سبق حُدد في مختلف مراكز استقبال المهاجرين، أشخاص متطرفين، ناهيك عن مهاجم برلين الذي أتى إلى إيطاليا متخفيا بين المهاجرين على متن قوارب الهجرة”.

وذكر كالديرولي أن “العملية التي قادتها نيابة باليرمو اليوم، كشفت عن شبكة من مهربي البشر الذين ينقلون مهاجرين سريين من تونس الى صقلية خلال ثلاث ساعات فقط”، كما “يبدو أن هذه القوارب تستضيف الجهاديين أيضا”. وأردف “نتساءل مرة أخرى ماذا ينتظر قصر كيجي (مقر الحكومة الإيطالية)، ووزارتا الداخلية والخارجية لإستيقاظ ووقف تدفق المهاجرين؟”، بل “عليهم التحرك فوراً، لأن بين أكثر من 60 ألف مهاجر وصل الى بلادنا منذ بداية العام الجاري، يمكن إخفاء عشرات الإرهابيين الذين أتوا الى هنا لتوجيه الضربات في إيطاليا أو أوروبا”.

وخلص السيناتور الإيطالي الى القول إن “من يفتح الباب لغزو المهاجرين لبلادنا، يصبح شريكا ومسؤولا عن هجوم محتمل والضحايا الذين قد يتسبب بسقوطهم”.