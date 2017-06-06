الازهر يؤيد قطع العلاقات مع قطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ قال الأزهر الشريف انه يتابع عن كثب “التطورات التي تشهدها الساحة العربية خلال الأيام الماضية”، وهو “يؤيد ويدعم الموقف العربي المشترك في قراره مقاطعة الأنظمة التي تقوم بدعم الإرهاب، وتأوي كيانات العُنف وجماعات التطرف، وتتدخل بشكلٍ سافر في شؤون الدول المجاورة واستقرارها وأمن شعوبها”.

وشدد الأزهر الشريف في بيان الثلاثاء، دعمه لكافة الإجراءات التي اتخذها القادة العرب لضمان وحدة الأمة العربية، والتصدي بكل حزم وقوة لمخططات ضرب استقرارها، والعبث بأمن أوطانها.

واعرب الأزهر الشريف عن تطلعه “لمضاعفة جهود الأمة العربية لوقف المحاولات المغرضة التي تمارسها الأنظمة الشاردة، بما يشكل خطرًا على أمن الإقليم العربي واستقراره”، واختتم آملاً بأن “تفيق هذه الأنظمة من غفلتها، وأن تعود إلى رشدها وإلى أهلها وبيتها”.