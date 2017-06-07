قضائي ايطالي: حادث تورينو يثبت تفشي الذهان على نطاق واسع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال قضائي ايطالي إن حادث تورينو يثبت تفشي الذهان على نطاق واسع، في إشارة الى أصابة أكثر 1500 شخص بينهم ثمانية في حالة خطيرة إثر حادث تدافع في ساحة بمدينة تورينو (شمال) السبت، أثناء مشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي يوفنتوس وريال مدريد.

ووقع الحادث عندما بدأ المشجعون المحتشدون بساحة سان كارلو، وسط المدينة بمحاولة مغادرتها سريعا لسماع دوي اعتقدوا أنه صوت انفجار، والذي تبين لاحقا أنه نتج عن سقوط سور درج مؤدٍ إلى مرآب تحت الأرض، على الرغم من أن بعض الشهود تحدثوا عن انفجار ألعاب نارية أحدث صخبا عاليا وأثار الفزع بين المشجعين.

وأضاف الرئيس الوطني لجمعية القضاة، إيوجينيو ألبامونتي في تصريحات متلفزة الأربعاء، “من الواضح أن الوضع الراهن خلق جوّاً من الخوف المتفشي”، وهو “يأتي نتيجة للاستراتيجية التي يتبعها الارهاب”.

وأشار ألبامونتي الى أن “ما حدث في تورينو يدل على انتشار الذهان في إيطاليا على نطاق واسع”، لكنه “وضع لا ينبغي أن نرضخ له”، واختتم بالقول إن “علينا ألا نتقوقع ونحد من حريتنا ذاتيا بسبب الخوف”.

ووفقا لموسوعة ويكيبيديا فإن الذهان هو مصطلح طبي نفسي يطلق على الحالات العقلية التي يحدث فيها خلل ضمن إحدى مكونات عملية التفكير المنطقي والإدراك الحسي، والتي كثيرا ما توصف بأنها تدخل في نطاق “فقدان الاتصال بالواقع”.