 السعودية تدعو لطرد قادة حماس وعدم التعامل معهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – باتت السعودية اول دولة عربية تطالب علنا بوقف الدعم لحركة (حماس) وطرد قادتها وتجميد حساباتهم، وهو ما اثار استهجان الحركة.

فبعد أن طلب وزير الخارجية السعودي عبد الله الجبير من قطر علنا وقف دعمها لحركة (حماس)، فإن مصادر دبلوماسية عربية قالت لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن السعودية وجهت عددا من المطالب إلى قطر بينها طرد قادة (حماس) من اراضيها وتجميد حساباتهم وعدم التواصل مع الحركة.

ويقيم في قطر منذ سنوات طويلة عدد من قادة (حماس)، بينهم الرئيس السابق للمكتب السياسي للحركة خالد مشعل، وكذلك اعضاء المكتب السياسي عزت الرشق ومحمد نصر وماهر عبيد وسامي خاطر وغيرهم.

وفي حال طرد قادة (حماس) من قطر فإن لا مكان يتوجهون اليه سوى قطاع غزة، حيث يكونون معرضين لعمليات اغتيال إسرائيلية.

ولم يسبق للسعودية أن اتخذت هكذا موقف متشدد من (حماس) على الرغم من أن مصر اتخذت موقفا متشددا من الحركة بعد ربطها بالاخوان المسلمين المحظورة في البلاد، دون أن يصل الأمر إلى حد طلب طرد قادتها من دولة عربية.

وفي هذا الصدد فقد عبرت حركة (حماس) عن “بالغ الأسف والاستهجان لما صدر عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من تصريحات تُحرض ضد الحركة”، معتبرةً أنها “غريبة على مواقف المملكة العربية السعودية التي اتسمت بدعم قضية شعبنا وحقه في النضال”.

وقالت الحركة “إن هذه التصريحات تمثل صدمة لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية التي تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية، وتنظر إلى (حماس) باعتبارها حركة مقاومة مشروعة ضد الاحتلال الصهيوني الذي يمثل العدو المركزي للأمتين العربية والإسلامية”، خاصةً وأن “(حماس) وقوى المقاومة الفلسطينية تدافع عن أرض الإسراء والمعراج وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين”.

وشددت الحركة على أن “العدو الصهيوني يستغل مثل هذه التصريحات لارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وبحق القدس والمسجد الأقصى المبارك”، وعدّت “تصريحات الوزير الجبير مخالفة للقوانين الدولية والمواقف العربية والإسلامية المعهودة التي تؤكد حق شعبنا في المقاومة والنضال لتحرير أرضه ومقدساته”.

ودعت حركة (حماس) “الأشقاء في المملكة العربية السعودية إلى وقف هذه التصريحات التي تسيء للمملكة ولمواقفها تجاه قضية شعبنا وحقوقه المشروعة”.