ألفانو: إيطاليا لن تتخلى عن دعم إيران عبر سياسة نشطة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو “إن إيطاليا لن تتخلى عن دعمها”، لإيران “وستنمّي سياسة نشطة على عدة أصعدة”، تعليقا على الهجمات التي وقعت في طهران الأربعاء.

ووفقا لمصادر إعلامية، فقد قتل 7 أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون في هجوم لمسلحين ضد مبنى البرلمان الإيراني (مجلس الشورى الإسلامي في طهران”، صباح اليوم، وتفجير انتحاري في المبنى نفسه واحتجاز رهائن، تلاه هجوم مماثل قرب ضريح الخميني جنوب العاصمة، قتل فيه شخص وأصيب آخرون، كما ترددت أنباء عن انفجارين انتحاريين قرب الضريح.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني ادوارد نالبانديان، عقده صباح اليوم بمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا)، أضاف ألفانو، أن “الإرهاب عاد لتوجيه ضرباته مرة أخرى، ومن الواضح أنه يضرب كلاً من الغرب والشرق”، وأن “ضربه منطقة حساسة مثل إيران الآن، تأكيد آخر على أهمية العمل مع كل الحلفاء لوضع استراتيجية طويلة الأمد ضد الإرهاب”،

واختتم رئيس الدبلوماسية الإيطالية بالقول إن “هذه الاستراتيجية ينبغي أن تضم عناصر تشتمل على الأمن والحوار السياسي والديني أيضا”

هذا وقد قالت وكالة أعماق الناطقة باسم (داعش)، إن التنظيم أعلن تبنيه للهجمات الإرهابية التي نفذت في البرلمان الإيراني وفي ضريح الخميني في طهران.