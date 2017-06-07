البابا: حاجة كبيرة للصلاة من أجل السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن “هناك حاجة كبيرة للصلاة من أجل السلام”.

وفي لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، ذكر البابا أنه “سيتم في العديد من البلدان عند الساعة الواحدة من ظهر يوم غد، تجديد مبادرة (دقيقة واحدة من أجل السلام)”، وهي “وقفة صغيرة للصلاة بمناسبة ذكرى اجتماعي في الفاتيكان بالرئيس الاسرائيلي الراحل (شيمون) بيريز والرئيس الفلسطيني (محمود) عباس”.

واشار البابا الى أن “هناك حاجة كبيرة للصلاة في عصرنا، مسيحيين ويهود ومسلمين، من أجل السلام”.

في سياق آخر، قام البابا بيرغوليو في ختام اللقاء بساحة القديس بطرس، بمباركة “شعلة السلام”، على ضوء رحلة الحج الـ39 من ماتشيراتا الى لوريتو، المقررة يوم السبت المقبل. وذكّر بالحدث بتحيته للرياضيين الشباب الذين حضروا مع أسقفهم، المونسنيور ناتزارينو ماركوني.