السفارة الايطالية بطهران تدعو رعاياها لتجنب الأماكن المزدحمة وتوخي الحذر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت السفارة الإيطالية في طهران، الرعايا الإيطاليين الى تجنب الاماكن المزدحمة في العاصمة الإيرانية وتوخي الحذر الشديد، على ضوء الهجمات التي وقعت صباح اليوم في مبنى البرلمان وفي ضريح الخميني.

وقد دعت السفارة على موقعها الإلكتروني مواطنيها إلى “تجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات وتبني أقصى درجات الحذر” كما خصصت “رقم الهاتف: +98 (0) 912 103 50 62 للإبلاغ عن حالات الطوارئ”.

ووفقا لمصادر إعلامية، فقد قتل 7 أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون في هجوم لمسلحين ضد مبنى البرلمان الإيراني (مجلس الشورى الإسلامي في طهران”، صباح اليوم”، فضلا عن “تفجير انتحاري نفسه في المبنى واحتجاز رهائن، تلاه هجوم مماثل قرب ضريح الخميني جنوب العاصمة، قتل فيه شخص وأصيب آخرون، كما ترددت أنباء عن انفجارين انتحاريين قرب الضريح.