إيطاليا قلقة بشأن أزمة الخليج وتدعو للحفاظ على تماسك مجلس التعاون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت الحكومة الإيطالية عن “القلق الكبير” بشأن الأزمة الراهنة بدول مجلس التعاون الخليجي، التي نشبت بين قطر من جهة، وكل من السعودية، والإمارات، والبحرين من جهة أخرى، داعية إلى تجنب التصعيد بين طرفي الأزمة.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو خلال لقاء مع الصحفيين بمقر الوزارة في روما، بعد اجتماعه بمبعوث الامم المتحدة الى سورية ستافان دي ميستورا

وقال ألفانو “نحن نشجع الدول المعنية ووسائل إعلامها على شرح الخلافات عن طريق الحوار. فهذه الدول تقدم إسهاما حيويا للاستقرار الاقليمي ومن الضروري الحفاظ على تماسك وحدة مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحدي المشترك المتمثل في الارهاب”.