الشرطة الايطالية: مداهمة بمجال مكافحة الاتجار بالبشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالياري – قالت الشرطة الايطالية إن عناصر وحدة العمليات المتحركة في كالياري أجرت عملية واسعة منذ الصباح الباكر للخميس، تشمل اعتقالات وتفتيش ضد مجموعة إجرامية نيجيرية تنشط في مجال الاتجار بالبشر واستغلال البغاء.

وأضافت الشرطة أن “رجال وحدة العمليات المتحركة، بدعم من مديرية مكافحة الإجرام في سردينيا، قاموا بتنفيذ أوامر اعتقال عديدة صدرت عن المدعي العام في الجزيرة، ضد المجموعة الخطيرة من النيجيريين، الذين يمثلون الحلقة الأخيرة في شبكة متجذرة في أفريقيا تمتلك علاقات هامة بأوروبا”.

وخلصت شرطة كالياري الى القول إن “عمليات الدهم والتفتيش تشمل مناطق ريجّو كالابريا، بيروجا، بيستويا وبيسكارا”، التي “يتواجد فيها بعض المشمولين بالتدابير التقييدية”.