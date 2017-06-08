ممثل مصري: الفن جزء من مواجهة التطرف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رأى الفنان المصري سيد رجب، الذي يشارك فى بطولة مسلسل “غرابيب سود”، الذي يدور حول تنظيم (داعش) إن “الفن جزء من مواجهة أي فكر متطرف، لكنه في النهاية مجرد جزء”.

ويستعرض المسلسل الذي يعرض في شهر رمضان على قناة MBC، فكر التظيم وكيفية تجنيده انصار جدد. ويقوم فيه رجب بدور مفتي (داعش).

وأضاف رجب في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الخميس، ان “مواجهة التطرف بشكل صريح لا تحتاج الى مسلسل او خطاب او كلمة، ولكن سلوك (متكامل) على مستوى المنظومات”. وتابع أن “الفن ليس كل شيء (في مواجهة الفكر المتطرف) نحن نحاول، ويا رب نوفق”.

وحول مشاركته في المسلسل، قال انه “لم يخف من المشاركة”، في عمل ينتقد صراحة فكر التنظيم الإرهابي، ونفى في الوقت ذاته تلقيه تهديدات بسبب تلك المشاركة.

المسلسل التلفزيوني أشادت به الكثير من الاقلام معتبرة أنه “يفضح” الفكر المنحرف وعلى الجانب الاخر اتهمه البعض بـ”الترويج” لفكر (داعش) وربط التدين بالتطرف.

لكن رجب نفى التهم الموجه للعمل وقال “نحن نتكلم في الرقة (تدور احداث العمل بالمدينة السورية) معقل التنظيم، والكل يتحدث بفكر (داعش) وليس الاسلام”. واختتم منوها بانه قام “بأداء الشخصية بشكل كاريكاتيري فليس هذا دور انسان”. على حد تعبيره