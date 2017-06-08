الرئيس الإيطالي: تعزيز الإشارات الإيجابية للاقتصاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا الى تعزيز الإشارات الإيجابية الخاصة بالاقتصاد.

وفي برقية أرسلها لرئيس إتحاد التجاريين الإيطاليين (كونفكوميرتشو)، كارلو سانغالّي، بمناسبة الجمعية السنوية العامة للإتحاد، الخميس، أضاف رئيس الجمهورية أن “هذا الإجتماع ينعقد في مرحلة توسع لاقتصادنا، يدعمها ارتفاع إنفاق الأسر وتسريع الخدمات”، وهما “مجالين يلعب فيهما شركائكم دورا قياديا”، لذا “يجب تعزيز هذه الاشارات الايجابية”.

وتابع “إن العديد من المؤشرات لا تزال منخفضة عن المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة، وأعرف جيدا مدى التزام عالم الأعمال خاصتكم، وسعيه بعناد في مختلف القطاعات، من التجارة إلى السياحة، وخلق فرص العمل وتنمية الاقتصاد”، وبالتالي “فهو يسهم بالتماسك الاجتماعي، ونوعية حياة مراكز حضرية، وفي مجال الأمن أيضا”.

وذكر الرئيس ماتّاريلا أن “ثقة الأسر والشركات ينبغي دعمها في إطار سياسات أوروبية مناسبة”، وذلك “عن طريق استثمار كافٍ في البنية التحتية المادية وغير المادية، في مجال البحث والابتكار، المهارات والتدريب”، وكذلك “مواصلة الإصلاحات، بدءاً من تلك الضريبية، لجعل نظامنا بسيطا وفعالا”.