أوروبا: مبادئ توجيهية حول ملكية شركات الطيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تبنت المفوضية الأوروبية مبادئ توجيهية جديدة حول ملكية وإدارة شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية إن “التوجيهات أبقت على حد الـ49٪ بالنسبة للمساهمين من خارج الاتحاد الأوروبي”، الذي منع الاتحاد للطيران من الإستحواذ على شركة أليتاليا كاملا، “أو بالأحرى التزام شركات طيران الاتحاد الأوروبي بامتلاك أكثر من 50٪ من رأس المال، وأن تكون الإدارة الفعلية من قبل رئيس أو مواطنين أو دولة من الاتحاد الأوروبي”، مع “الإشارة إلى أن تقييم ملكية شركة ما يتم وفقا لكل حالة على حدة”.

أما بالنسبة للإدارة، “فقد أكدت المبادئ التوجيهية بشكل خاص على الحاجة للتحقق من جنسية الشخص الذي سيمتلك شركة الطيران في النهاية”. كما أعطت تعليمات حول “كيفية تقييم الحالات التي تكون فيها شركة طيران ما من الاتحاد الأوروبي، ملك شركة وسيطة أو إن أسهمها يتم تداولها في سوق البورصة”.

أما بالنسبة للإدارة الفعلية، “فقد قدمت المبادئ التوجيهية تفاصيل حول 4 معايير تستخدمها اللجنة في تقييمها”، وهي “حوكمة شركات الطيران، حقوق المساهمين، الإرتباطات المالية والتعاون التجاري للمستثمرين مع شركات الطيران من خارج الاتحاد الأوروبي”.

هذا “ولم تخفف المبادئ التوجيهية قواعد إدارة وامتلاك شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي”، لكن “تماشيا مع أجندتها بشأن التنظيم الأفضل، تقوم المفوضية حاليا بتقييم اللائحة 1008/2008″، وذلك “بهدف ضمان أن تبقى قواعد الاتحاد الأوروبي مرتبطة وفعالة في سوق الطيران السريع التغيير”، في سبيل “تسهيل الاستثمار في شركات طيران الاتحاد الأوروبي، وتوفير قدر أكبر من اليقين القانوني للمستثمرين”.

وكان وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي غراتسيانو ديلريو قد قال الشهر الماضي إن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لنشر إشعار بيع شركة أليتاليا المتعثرة ماليا، وأنها حددت الخامس من حزيران/يونيو الجاري كآخر موعد لتلقي عروض شراء الناقل الوطني السابق.