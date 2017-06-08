مكافحة الهجرة ودعم الحوار السياسي على رأس اجندة لقاءات وزير الخارجية الألماني بطرابلس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أعلن وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل التزام بلاده بدعم ليبيا في مكافحة الهجرة غير المنظمة على المستويين الثنائي والأوروبي

وأوضح غابرييل في مؤتمر صحفي في طرابلس الخميس مع نظيره الليبي في حكومة الوفاق، محمد طاهر سيالة أن “ألمانيا تركز في ليبيا على ملف الهجرة والمساهمة في حلحلة هذا الملف”، مجددا دعم بلاده للاتفاق السياسي الليبي، ودعم الأطراف الليبية للجلوس على طاولة الحوار لـ”كسر الجمود السياسي” في البلاد.

ومن جانبه أعلن وزير الخارجية الليبي أن حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة، “تبذل جهدا في مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية”.

واوضح سيالة أن “مكافحة الهجرة لا يمكن الاكتفاء بها في البحر فقط عند العبور للضفة الأخرى من المتوسط، ولكن يجب أن تكون عند الحدود الجنوبية الممتدة على مسافة أربعة آلاف كيلو متر بالتعاون مع دول الجوار بتكليف عناصر أمنية على درجة عالية من الكفاءة والمهنية وتزويدها بأنظمة الرقابة الإلكترونية واللوجستية الحديثة، والاستمرار في تدريب منتسبي حرس وأمن السواحل المكلفين بحماية الساحل الليبي ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب”.

وطالب بضرورة “إقناع دول المصدر قبول رعاياها الذين يتم ترحيلهم بعد ضبطهم في عمق البحر أو محاولتهم الهجرة إلى أوروبا”.