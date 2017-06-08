وزيرة الدفاع الإيطالية: مستعدون لنشر الجيش لضرورة أمنية كبرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتّي “استعداد القوات المسلحة للتدخل إنْ رأت وزارة الداخلية حاجة لذلك”، خلال أحداث كبرى في ساحات البلاد.

وأضافت الوزيرة بينوتّي في تصريحات إذاعية “أعتقد أنه أمر أساسي في بلد منظم، كما هي الحال في إيطاليا، أن تتولى كل وزارة المهام المندرجة ضمن اختصاصها، ومسؤولية النظام العام تتبع وزارة الداخلية”، مشيرة الى أن عملية (طرق آمنة) مستمرة منذ سنوات”، وفي “الآونة الأخيرة ارتفع استخدام القوات المسلحة في العملية الى أكثر من الضعف، استجابة لطلبات وزارة الداخلية دائما”.

وذكرت أن “التنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع كان مثمراً للغاية”، وقد “حظينا بخبرة كبيرة خلال إكسبو ميلانو، ويوبيل الرحمة في روما، وقمة (G7) في تاورمينا”، حيث “وضعنا نموذج عمل منسق بين الشرطة والقوات المسلحة، فاعل في ظل الأحداث الكبرى أيضا”.

أما بالنسبة للتهديد الإرهاب، فقد أشارت وزيرة الدفاع الى أن “كل الجهات الأمنية تتعاون لجعل الشعب يشعر بأمان أكبر، وليس من قبيل الصدفة إزدياد مطالب رؤساء البلديات في السنوات الأخيرة بقوات عسكرية تدافع عن الأهداف المعرضة للخطر أو لسد احتياجات خاصة”، والتي “تعمل دائما بتنسيق مع مديريات الشرطة ووزارة الداخلية”.

ولفتت بينوتّي الى أن “الوجود العسكري اليوم لا ينظر إليه باعتباره تدخل مفرط فرض وجود من قبل الدولة”، ولأن “الناس بدأوا يعيشون مخاوفهم يوميا، فمن المهم أن يكون هناك حضورا واضحا لسلطة، تلاحظ وتحرص على تمتع المواطنين بالراحة في كل لحظة من حياتهم”.

وخلصت وزير الدفاع الى القول إن “لكل هذا ردود فعل إيجابية، ونحن نلمسه في ابتسامات وإمتنان المواطنين لأفراد قواتنا المسلحة”.