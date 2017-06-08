اتهام كوبلر بـ”عرقلة” لقاء لجنتي النواب والأعلى للدولة لبحث تعديل الاتفاق السياسي الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- اتهمت عضو في لجنة تعديل الاتفاق السياسي في المجلس الأعلى للدولة الليبية المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر بـ”عرقلة” لقاء وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة لبحث تعديل الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمنتجع الصخيرات في المغرب، وذلك من خلال “محاولة إضافة أطراف أخرى للمشاركة في تعديل الاتفاق”.

وأوضحت أمنة امطير لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن “الأعلى للدولة وافق على تعديل الاتفاق السياسي وذلك من خلال أن يكون التعديل وفق المادة 12 من الاتفاق، والتي تقضي أن تقوم الأطراف المستمدة شرعيتها من الاتفاق هي بالتعديل، دون إشراك أطراف أخرى”.

وأضافت امطير أن “لجنة تعديل الاتفاق في مجلسي النواب والأعلى للدولة لم يحددا إلى الان موعدا لعقد لقاء مباشر لبدء بحث تعديل الاتفاق السياسي”، ملفتة إلى أن رئيس لجنة تعديل الاتفاق في المجلس على تواصل مع نظيره في مجلس النواب.

وبيّنت امطير أن “لجنة التعديل الاتفاق السياسي في المجلس الأعلى للدولة بدأت اعمالها منذ 12 أيار/مايو الماضي”، ومهمتها “بحث إمكانية تعديل الاتفاق حصرا”، أما مسألة “اعتماد هذه التعديلات وإلغاء مواد وإضافة أخرى في الاتفاق، هي من اختصاص الأعضاء المنتخبين في المجلس الأعلى للدولة”.