عريقات: على نتنياهو الإعتراف بالدولة كوطن تاريخي للشعب الفلسطيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أريحا – دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف بدولة فلسطين وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، كوطن تاريخي للشعب الفلسطيني إن أراد السلام.

وحث عريقات نتنياهو على القيام بهذه الخطوة “بدلاً من تعميق الصراع من خلال ترسيخ الاحتلال “.

وقال في لقاءات مع دبلوماسيين اجانب اليوم “إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة حول استمرار النشاطات الاستيطانية في جميع أرجاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتعهده بتكريس الاحتلال الإسرائيلي من خلال الإبقاء على السيطرة الأمنية الإسرائيلية وإن أكد على شيء فإنما يؤكد رفض الحكومة الإسرائيلية لخيار الدولتين والمرجعيات المستندة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية”.

وشدد عريقات على “إن جميع سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية وبما فيها الإملاءات والنشاطات الاستيطانية الاستعمارية وضم القدس الشرقية المحتلة لاغية وباطلة، لا تخلق حق ولا تنشأ التزام”.

وكان نتنياهو قال “أقوم بما هو لازم للحفاظ على الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وأؤكد لكم أنه لا أحد بذلك مساعي أكبر من المساعي التي أبذلها للقيام بذلك. لقد عقدنا اجتماعاً لمجلس الوزراء واتخذنا قراراً بالإجماع مفاده أننا نبني في كل أنحاء يهودا والسامرة(الضفة الغربية). هذا الشيء الأول، كما أننا نعد الخطط للبناء في كل أنحاء يهودا والسامرة(الضفة الغربية). سنواصل الحفاظ على الاستيطان، سنواصل الحفاظ على بلادنا وسنواصل الحفاظ على دولتنا”