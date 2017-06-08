ناشطون: 653 قتيلاً مدنياً في الرقة والأكراد يقدمون معلومات “مغلوطة” للأمريكيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وثّق ناشطون سوريون مقتل 653 مدنياً في مدينة الرقة وأريافها وبلداتها منذ 15 آذار/ مارس الماضي، أي في أقل من ثلاثة أشهر، نتيجة القصف الجوي من قبل طيران التحالف الدولي والقصف المدفعي من قبل ميليشيات (وحدات حماية الشعب) الكردية، وأشارت إلى أن العدد مرجّح بشدة للزيادة بسبب عدم قدرة الناشطين على توثيق العديد من المجازر حتى الآن.

وقدّم ناشطون سوريون قائمة إسمية وزمنية للقتلى المدنيين في الرقة والطبقة وريفيهما، وأشاروا إلى أن العدد لا يمثل سوى جزء من حجم الخسائر البشرية في هذه الفترة، حيث يصعب إحصاء وتوثيق العدد الكلي للقتلى المدنيين بسبب استحالة ذلك في ظل الظروف الحالية، وحجم الدمار الهائل الذي أخرج كل المشافي العامة والخاصة من الخدمة، ودمّر معظم المباني الطابقية داخل مدينة الرقة، وكل الجسور إضافة إلى الآلاف من المباني السكنية الخاصة.

وأشار الناشطون كذلك إلى تعرض هذه المناطق لـ 180 غارة خلال شهر أيار/ مايو الماضي وحده.

وقال الناشط خليل العبد الله، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن “الارتفاع الكبير في عدد الضحايا المدنيين خلال الشهرين الأخيرين سببه تسليم الإدارة الأمريكية أسلحة لميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية من جهة، ولتخفيف الإدارة الأمريكية القيود مفروضة على الطيارين الأمريكيين فيما يخص قواعد الاشتباك، من جهة ثانية”.

وحذّر العبد الله من نشوء صراع قومي كردي – عربي في الرقة وما حولها بعد هزيمة تنظيم الدولة (داعش) “خاصة وأن الأكراد ماضون بمشروعهم القومي، ويحظى بدعم أمريكي، وصمت تركي، فيما يرفض العرب في المنطقة كلها أي مشروع يهدد وحدة سورية”، وفق تقديره.

وحول مستوى وجود تنظيم داعش في الرقة، قال “لم يبق بالرقة سوى مراهقين عديمي خبرة، وليس فيها أي داعشي عربي أو أجنبي، فالجميع غادرها عبر صفقات متتالية مع القوات الكردية، لكن الأكراد يُقدّمون للأمريكيين معلومات لوجستية استخباراتية مغلوطة، باعتبارهم شركاء الأمريكيين على الأرض، تتسبب باستمرار الأمريكيين بالقصف الجوي للرقة ومحيطها وتحويلها إلى أرض محروقة، وتُماطل القوات الكردية في دخول المدينة حتى تضمن تدمير كل ما ستُسيطر عليه تماماً وتضمن عدم عودة سكّانه إليه”، حسب تأكيده.