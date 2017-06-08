المفوضية الاوروبية تخصص 58 مليون يورو لتحسين ظروف اللاجئين شمال ايطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص نحو 58 مليون يورو، من خلال صندوق اللجوء والهجرة والتكامل (AMIF) لصالح وزارة الداخلية الإيطالية، لتحسين ظروف استقبال طالبي اللجوء.

الأموال تسهم، على وجه الخصوص، في توفير السكن والغذاء والرعاية الصحية والوسائط القانونية واللغوية والثقافية لطالبي اللجوء في 300 مركز لجوء مؤقت في شمال إيطاليا،حسبما أفاد بيان للجهاز النفيذي الأوروبي

وبهذا المبلغ تصل أموال الطوارئ المقدمة إلى إيطاليا إلى 147.6 مليون، بالإضافة إلى 592.64 مليون مخصصة للبلاد في إطار البرامج الوطنية من خلال صندوقي (AMIF ) والأمن الداخلي الأوروبي.