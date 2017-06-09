ليبيا: مجلس صبراتة العسكري يرصد تحركات لعناصر تابعة لتنظيم داعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس – رصد المجلس المجلس العسكري صبراتة غرب العاصمة طرابلس تحركات لعناصر تابعة لتنظيم الدولة (داعش) جنوب وغرب ليبيا

وقال رئيس المجلس العسكري صبراتة الطاهر الغرابلي في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “القوة التي تم رصدها تبلغ حوالي 15 الية تحاول تجميع نفسها”، موضحا أن عملية الرصد جاءت “ببلاغ من المواطنين وايضا عن طريق دوريات للمجلس العسكري صبراتة”

وأشار إلى أن عناصر هذه القوة يتحركون ما بين مدينة نسمة غرب البلاد، ومدينة مزدة جنوب البلاد كما أكد الغرابلي أن قواته جاهزة في حال مهاجمتهم

يشار إلى أن قوات البنيان المرصوص، التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبي، أعلنت الاسبوع الماضي رصد خلايا لتنظيم الدولة جنوب مدينة سرت وبني وليد