ألفانو: لسنا حلفاء مع الحزب الديمقراطي ولكن ندعم حكومة جينتيلوني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الايطالي والقيادي في حزب (البديل الشعبي)، أنجيلينو ألفانو أن حزبه “في مرحلة دعم وتعاون مع حكومة رئيس الوزراء باولو جينتيلوني، ولكننا نشعر بأننا لسنا حلفاء مع الحزب الديمقراطي”، الذي يقود الائتلاف الحاكم في البلاد

وكان ألفانو قد أعلن في وقت سابق إنهاء التحالف مع الحزب الديمقراطي إثر خلاف مع سكرتير عام الحزب ماتيو رينزي ولكنه أعلن دعمه لحكومة جينتيلوني، الذي يشارك فيها حزبه، الى نهاية الدورة التشريعية في ربيع العام المقبل.

وبشأن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة بعد فشل الاحزاب السياسية في التوافق على نظام انتخابي جديد، قال ألفانو في مؤتمر صحفي بمقر حزبه “سنمضي الى عام 2018. الغالبية الحاكمة تتكون من حزبنا والحزب الديمقراطي. نحن نريد المضي قدما، وبلغ لدا علمنا أن الحزب الديمقراطي يريد المضي الى النهاية الطبيعية للدورة التشريعية للبرلمان”.