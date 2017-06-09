300 ألف مصل بالجمعة الثانية لرمضان بالمسجد الأقصى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس إن 300 الف مصل ادوا اليوم صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في الحرم الشريف بالقدس.

وقال مسؤول الإعلام في إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس، فراس الدبس إن “أكثر من 300 ألف مصل ادوا الصلاة في المسجد اليوم”.

وبدورها، قالت الناطقة بلسان الشرطة الاسرائيلية لوبا السمري إن “165 ألف مصل أدوا الصلاة دون تسجيل اي احداث استثنائية”.

وبدأ تدفق المصلين منذ ساعات الصباح وبخاصة من الضفة الغربية والمدن والقرى العربية في اسرائيل.

وكان خطيب المسجد الشيخ عكرمة صبري اشاد بالفلسطينيين الذين توافدوا الى المسجد من انحاء الاراضي الفلسطينية.

وسمحت الشرطة الاسرائيلية للفلسطينيين الذكور، الذين تزيد اعمارهم عن 40 عاما، وجميع النساء من سكان الضفة الغربية بدخول القدس بدون قيود.

ولم تسمح سوى لنحو 100 شخص من قطاع غزة بالوصول الى القدس للصلاة في المسجد. واستنكر الشيخ صبري هذه القيود ودعا الى وقفها.

وشهدت شوارع المدينة منذ ساعات الصباح اكتظاطات حادة.