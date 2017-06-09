وزيرة الدفاع الإيطالية: التوفيق بين الحرية والأمن إزاء التهديدات الإرهابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتّي إن “خطر التهديدات الإرهابية الجديدة يتطلب تأملا أعمق بثقافتنا لمعرفة كيفية التوفيق بين الانفتاح على الآخرين وحريتنا، والدفاع عن مجتمعاتنا ومواطنينا الذي لا غنى عنه”.

وفي كلمتها خلال الاحتفال بيوم القوات البحرية في ميناء تشيفيتافيكيا (ضواحي روما) الجمعة، أشادت الوزيرة بينوتّي بـ”التزام البحرية المدعوة للدفاع عن أمن المصالح الحيوية لمواطنينا”، والتي “تعمل في عرض البحر باذلة كل جهد في الوقت نفسه لتقديم المساعدة لمن يفرّ عبر البحر من مآسٍ هائلة بحثاً عن حياة كريمة”، في إشارة الى المشاركة بإنقاذ المهاجرين.

وذكرت بينوتّي أن “كل هذا يؤكد عدالة الشعار المختار للاحتفال بهذا اليوم”، وهو “نحن البحرية”، الذي “يجب تفسيره بمعنى أننا كايطاليين نرى أنفسنا في قواتنا البحرية”. واختتمت معربة عن “إكرام من القلب للرجال والنساء الذين فُقدوا في البحر، الذين نجدد لهم جميعا شكرنا وتقديرنا”.