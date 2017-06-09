تاياني: أولوية الاتحاد الأوروبي وجود حكومة بريطانية مستقرة للتعامل معها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني إن “إهتمامنا الأول يتمثل بأن تكون في بريطانيا حكومة مستقرة، نجري معها مفاوضات تقود المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي”، وألا تكون “حكومة قلقة بشأن الحاجة الى البحث عن توافقات على ضوء الانتخابات”.

هذا وقد كشفت النتائج النهائية للانتخابات البريطانية أن حزب المحافظين بقي في الطليعة لكنه خسر الأغلبية المطلقة، بينما فاز حزب العمال المعارض بنحو ثلاثين مقعدا إضافيا.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء بعد إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي انه ستتوجه الى قصر باكنغهام لتشكيل الحكومة الجديدة، أضاف تايايني أن “استقرار بريطانيا يهمنا، لأنه يعني أن يكون هناك محاور يمكن إبرام اتفاق معه”، لذا “أعتقد أن خروج بريطانيا القوي من الإتحاد الأوروبي قد تكبد هزيمة”.

وذكر المسؤول الأوروبي أن “المحافظين لم يحظوا بالنجاح الذي كان متوقعا، وربما بدأ البريطانيون يدركون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة ليس شيئا جيدا لحماية مصالحهم”. واختتم متطرقا الى ضعف تيريزا ماي، عقب نتائج الانتخابات، حيث رأى أن “الأضعف هو موقف خروج بريطانيا القوي، ثم سنرى ما ستؤول إليه الامور”.