مسؤول ايطالي: نسعى للتكيف مع التدابير الأمنية الجديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال مسؤول محلي ايطالي “إننا نسعى للتكيف مع التدابير الأمنية الجديدة”، في إشارة الى القواعد الجديدة التي وضعتها وزارة الداخلية، بشأن الأحداث العامة والحفلات المقررة لفصل الصيف، إثر هجوم مانشستر والحادث المأساوي في ساحة سان كارلو بتورينو في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الجمعة، أضاف المستشار الإقليمي للسياحة في صقلية أنتوني بارباغالو، “لا أعتقد أنه سيكون هناك أي تأثير على السياحة أو الأحداث المقررة مسبقا، فـ”صقلية ستكون قادرة على تلبية المتطلبات الأمنية الجديدة التي نعمل عليها بالفعل”، وتابع “سأعقد بين الاثنين والثلاثاء لقاءً مع متعهدي العروض العامة”، مبينا أن “الأمر الأساس في الوقت الراهن هو الاتصال المسبق والتعاون من قبل الجميع”.

وذكر بارباغالو أنه “لسهرة الفريق الغنائي الثلاثي (إل ڤولو) حجزت أكثر من 4 آلاف تذكرة”، وقد “بدأت أمس الجولة الفنية للمغنية كارمن كونسولي”، لكن “أكثر ما يقلقني هي المسارح الحجرية”، فعلى سبيل المثال “حُجزت لعرض المآسي اليونانية في سيراكوزا 3500 تذكرة”.

وأشار المستشار الإقليمي الى أنه قد بدأ بالفعل استطلاعا طارئا لجميع الأماكن التي يجري التخطيط لإقامة أحداث فيها، وأضاف “كان من الأفضل بكثير بالطبع تلقي على هذه الإجراءات الجديدة لوزارة الداخلية قبل وليس بعد بدء الموسم الجديد”، واختم بالقول “لكن سنقوم بتلبية الطلبات”.