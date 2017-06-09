الفاتيكان: البابا يزور قصر الرئاسة الإيطالية غدا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال الكرسي الرسولي إن البابا فرنسيس سيقوم غدا بزيارة مقر رئاسة الجمهورية الإيطالية، قصر (كويرينالي).

وقال بيان فاتيكاني إن “البابا يعتزم بهذه الزيارة الرد بالمثل على زيارة رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا للفاتيكان في 18 نيسان/إبريل عام 2015″، مشيرا الى أن “بين البابا ورئيس الدولة هناك علاقة جيدة واحترام متبادل”.

وذكر البيان أنه “سيكون في حدائق قصر (كويرينالي) صباح غد، 300 طفل من مدن وسط ايطاليا التي ضربها الزلزال”، وستكون المناسبة “فرصة خاصة للتعبير عن التضامن مع السكان المتضررين، وتذكّر أيضا بكيف أن إعادة بناء هذه المناطق تمثل أولوية وطنية”.

وأشار البيان الى أن “الموضوعات عديدة تندرج على جدول مناقشات رئيس الدولة والبابا”، كـ”محنة المهاجرين، حالة الطوارئ المرتبطة بقطاع العمل، تهديد الإرهاب، والتركيز بالتأكيد على قضية المناخ ورعاية (البيت المشترك)”، أي العالم.

واختتم البيان بالقول إن “اللقاء الأخير الخاص الذي جمع البابا وماتّاريلا، تحدثا عن الهجرة، والأزمة الاقتصادية، وأهمية الحوار بين الأديان، وقيمة التضامن”.