رئيس الأركان الإيطالي: حاجة لرد عالمي على خطر الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالية الجنرال كلاوديو غراتسيانو إن إزاء التهديد الإرهابي هناك حاجة لردود عالمية.

وفي مداخلته خلال الاحتفال بيوم القوات البحرية في ميناء تشيفيتافيكيا (ضواحي روما) الجمعة، أضاف الجنرال غراتسيانو أن “القوات المسلحة اليوم على استعداد لمواجهة التحديات والتهديدات الجديدة التي تؤثر على إيطاليا والمجتمع الدولي بأسره”، مبينا أن “الأحداث المأساوية الأخيرة وتصعيد الأزمات، وبشكل خاص في الشرق الأوسط، هي صورة تذكرنا بحالة الخطر العالمية التي تتطلب استجابة شاملة من قبل جميع الدول”.

وذكر رئيس هيئة الأركان أن “هناك اليوم ما يقرب الـ7 جندي من الجيش والقوات البحرية والجوية والدرك، يعملون باستمرار في مناطق الأزمات، التي تمتد من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الى المحيط الهندي، مرورا بالعراق وأفغانستان والبلقان والشرق الأوسط”، واختتم أن “من بين هؤلاء، 1400 من أفراد القوات البحرية على وجه التحديد”.