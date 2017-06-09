الفاتيكان يجمع خبراء من جميع العالم لبحث استراتيجيات مشتركة ضد الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – يجتمع خبراء من مختلف أنحاء العالم في حاضرة الفاتيكان لمدة يومين، يتم خلالهما تحديد استراتيجية راعوية مشتركة لحماية حقوق المهاجرين واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر.

وقال بيان فاتيكاني إن “قسم المهاجرين واللاجئين في مجمع التنمية البشرية المتكاملة، ينظم يومي 12 و13 حزيران/يونيو الجاري في قصر سان كاليستو، ورشة عمل مع الأساقفة المسؤولين والمدراء الوطنيين لراعوية المهاجرين واللاجئين التابعة للمجالس الأسقفية في القارات الخمس”، كما “تُنتظر مشاركة 40 خبيرا، معنيا بشكل مباشر في حماية حقوق المهاجرين واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر”.

وأوضح المنظمون في البيان أن “الندوة تندرج ضمن الالتزامات المأخوذة على ضوء المواثيق العالمية للمهاجرين واللاجئين، التي سيتم الموافقة عليها في نهاية عام 2018″، وتهدف إلى “تبادل الاهتمامات الراعوية الرئيسية من ناحية المهاجرين والنازحين وطالبي اللجوء واللاجئين وضحايا الاتجار بالبشر في مناطق مختلفة من العالم”.

وخلص المنظمون الى القول إن “العمل سيتم توجيهه نحو تحديد العناصر الأساسية لاستراتيجية راعوية مشتركة، والإقتراحات والمساهمات والمساعدات، وصياغة بعض النقاط الأساسية التي سيتم من ثم تقديمها للأب الأقدس”.