صحيفة سورية: أزمة الخليج تعزز لروسيا قيادتها لجهود التسوية بالبلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت صحيفة (الوطن) السورية، المقربة من النظام الحاكم في دمشق، أن أزمة مجلس التعاون الخليجي الراهنة توفر مجدداً لروسيا الفرصة كي تعزز قيادتها لجهود التسوية السورية.

وحسب الصحيفة، فإن “موسكو باتت المتحكم العسكري والسياسي في مجريات الأوضاع في سورية بعد تقدم الجيش السوري وحلفاؤه في الرقة ووصولهم إلى الحدود السورية العراقية، والذي جاء وسط أزمة عاتية تعصف بمجلس التعاون الخليجي وصدام بين الرياض وأنقرة بشأن قطر، وآخر بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن المعركة من أجل الرقة”.

واشارت إلى أن “موسكو الآن تحضر لخطواتها المقبلة، سواء في الميدان أم في أستانا أم في جنيف أم على طاولة المساومة مع واشنطن أم على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بالأزمة القطرية”.

وأعادت صحيفة (الوطن) التنويه بأنه “بالنسبة للكرملين، فإن الأزمة القطرية تشكل منجماً للفرص لأنها تتيح لروسيا لعب دور أكبر في الخليج مستغلة الشرخ بين حلفاء واشنطن وتخبط الإدارة الأميركية في التعامل مع الأزمة ما بين الرئيس دونالد ترامب المؤيد للموقف السعودي من جهة، وبقية مؤسسات الدولة الأميركية الداعية إلى الحوار بين دول الخليج والرافضة لعزل قطر التي تستضيف أكبر القواعد الأميركية خارج أميركا”.

وتوقعت الصحيفة أنه “سيكون للأزمة القطرية تداعيات سواء بالنسبة لوحدة الائتلاف المعارض أو الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة أو المجموعات المسلحة العاملة على الأرض ما يسهم في إضعاف موقف وفد الهيئة إلى جنيف، ويجعله أكثر تراجعاً أمام إنجاح تسوية بخصوص تمثيل منصات المعارضة في الوفد المعارض إلى محادثات جنيف”.