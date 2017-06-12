عمدة لامبيدوزا تفشل في إعادة انتخابها رئيسة لبلدية الجزيرة الصقلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو- أبرزت نتائج غير نهائية فشل رئيسة بلدية لامبيدوزا جوسي نيكوليني (الحزب الديمقراطي) في الحفاظ على منصبها في الإنتخابات المحلية في الجزيرة المشهورة باستقبال قوارب الهجرة المنطلقة من الشمال الافريقي.

وحسب تلك النتائج، يعود العمدة الاسبق للجزيرة بإقليم صقلية، سالفاتوري مارتيللو ، الذي ينتمي أيضا إلى إئتلاف يسار-الوسط، الى رئاسة البلدية بعد 15 عاما، بعد نيله 1566 صوتا، بينما نالت نيكوليني 908 صوتا من مجمل 5410 ناخب يحق لهم التصويت.

وكانت نيكوليني، قد حازت مؤخرا على جائزة (فيليكس هوفويه ـ بوانيي) لمنظمة اليونسكو، شراكة مع المنظمة غير الحكومة الفرنسية SOS Mediterranee لجهودهما في إنقاذ المهاجرين في مياه البحر الابيض المتوسط.