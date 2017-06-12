وفد حركة حماس ينهي زيارته للقاهرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- أنهى وفد رفيع من حركة (حماس) زيارة إلى مصر استمرت 9 ايام التقى خلالها مسؤولين في المخابرات العامة المصرية.

ولم يتم الإعلان عن نتائج هذه اللقاءات، ولكن مصادر فلسطينية مطلعة على فحوى هذه المحادثات اشارت في تصريح لوكالة (أكي) الإيطالية للأنباء إلى أن ” اللقاءات كانت صريحة ومعمقة وجرى خلالها تناول مختلف القضايا”.

وفي هذا الصدد قال مصدر في حركة (حماس) للموقع الإلكتروني للحركة “تم دراسة الملفات المشتركة بصورة جدية ومعمقة مع الإخوة المصريين”.

ونفيا لإشاعات عن مشاركة القيادي السابق في حركة (فتح) محمد دحلان في المحادثات، قال المصدر”الحوارات تجري بين وفد الحركة والقاهرة دون وجود أي طرف آخر”.

وقال إن” القاهرة أبدت حرصا كبيرا واهتماما عاليا ‏بإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية”. واضاف “وفد حركة حماس في القاهرة عرض هموم الفلسطينيين عامة، والغزيين بشكل خاص، وقد وعد الجانب المصري ببذل قصارى جهوده في إيجاد حلول للقضايا المطروحة كافة”.

وكان وفد الحركة بدأ المحادثات في الرابع من الشهر الجاري وقال إنها تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية وبحث آفاق القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الإقليمية، كما سيناقش الوفد الوضع الإنساني في غزة في ظل الحصار ودور مصر في التخفيف من هذا الحصار وضرورة فتح معبر رفح للمسافرين الفلسطينيين.