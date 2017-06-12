ايطاليا: وصول أكثر من ألف مهاجر الى صقلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مصادر أمنية إيطالية إن السفينة (برودنس) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، رست في ميناء باليرمو الاثنين، تحمل على متنها 716 مهاجرا تم إنقاذهم في الأيام الأخيرة في قناة صقلية، فضلا عن جثة لمهاجر لم تذكر مصدرها.

وأضافت المصادر ذاتها أن سفينة عسكرية سويدية تابعة لكادر وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، “وصلت ميناء كاتانيا حاملة 356 مهاجرا و8 جثث، انتشلت خلال عمليات الإنقاذ في عرض البحر المتوسط”.

واضافت المصادر الأمنية أنه “وفقا لمعلومات أولية، فإن الجثث لست نساء ورجلين”، مبينة أن “مدعي عام كاتانيا فتح ملف تحقيق في القضية”. واختتمت بالقول إن “فرقة العمليات المتحركة التابعة لشرطة كاتانيا قد بدأت التحقيقات لتحديد المهربين المحتملين بين المهاجرين، وكذلك ديناميكية وأسباب وفاة أصحاب الجثث الـ8”.