اتفاق إيطالي-قطري على مواصلة التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شددت حكومتا إيطاليا وقطر الاثنين على “مواصلة التعاون الثنائي الهام في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية”، وذلك في أعقاب لقاء في روما جمع وزير المالية والاقتصاد الايطالي بيير كارلو بادوان بنظيره القطري، علي شريف العمادي.

وأشار بيان في هذا الصدد صدر عن وزارة المالية الايطالية إلى أن الاجتماع بين بادوان والعمادي جرى في “أجواء ودية”، تناغما مع “الحالة الممتازة للعلاقات السياسية الاقتصادية بين البلدين”.

وتعتبر روما أول محطة لجولة خارجية لوزير المالية القطري تشمل باريس ولندن وبرلين وواشنطن.

ولم يتطرق البيان الايطالي الى الازمة الراهنة بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين)، ولكن روما دعت أكثر من مرة إلى تجنب التصعيد وإفساح المجال أمام الحوار تحت قبة مجلس التعاون، معلنة “الثقة الكاملة في المبادرة الدبلوماسية من طرف أمير دولة الكويت”، حسبما صرح وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو نهاية الاسبوع الماضي.