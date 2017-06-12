إيطاليا وألمانيا تؤيدان وضع استراتيجيات أوروبية مشتركة للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني “إن قمة مجموعة الـ20 يمكن أن تكون منتدى هاما لتعزيز أفضل الممارسات ووضع استراتيجيات مشتركة ومبادئ مسؤولية مشتركة وتقاسم الأعباء”، في مجال الهجرة.

وفي كلمته التي ألقاها في برلين بندوة حول أفريقيا في إطار منتدى مجموعة الـ20، أضاف جينتيلوني أن “ألمانيا وإيطاليا تدعمان بقوة هذا الجانب من الاتحاد الأوروبي”، و”نحن نؤمن بأنه للتصدي للهجرة بفعالية، يجب دعم التنمية المستدامة والاستثمار في بلدان المنشأ والعبور”.

وخلص رئيس الحكومة الإيطالية بالإشارة الى أن ما سلف ذكره “يجب أن يتم تحقيقه من خلال إقامة شراكات محددة”.