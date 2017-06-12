شرطة روما: تمشيط أبنية بحثا عن عناصر إرهابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت قوات شرطة روما إنها تواصل إجراءاتها في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تمشيط المباني التي يسكنها مهاجرون قسراً.

واضافت الشرطة أنها خصصت “عمليات التمشيط الاثنين لمبنى مجاور لمبنى آخر تم تفتيشه الأسبوع الماضي في حي سان بازيليو (شمال غرب روما)، وإعادته لمالكه الشرعي”، مبينة أن “التدخل، الذي تم في سياقه تحديد هوية 120 شخصا، أصبح لا مفر منه أيضا نتيجة للسلوك العدائي لهؤلاء”، والذي “تمثل برمي أجسام ضد قوى إنفاذ القانون التي نفذت العمليات في مبنى مجاور، عُثر في داخله على كمية كبيرة من المخدرات”.

وخلصت الشرطة الى القول إن “عملية التمشيط هذه تندرج أيضا ضمن النشاط الوقائي لمكافحة الارهاب والتحقق من احتمال وجود صلات لهذا الأخير مع الجريمة في الحي”.