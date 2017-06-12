جينتيلوني: تنمية وتعاون لأجل أفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إن أفريقيا قارة المستقبل المشترك بالنسبة لنا جميعا”، لذا فإن “وضع أفريقيا في مركز منتدى مجموعة الـ20 قرار مهم جدا”، مذكّرا بالموقف الذي اتخذ في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في تاورمينا في ظل الرئاسة الإيطالية.

وفي كلمته التي ألقاها في برلين بندوة حول أفريقيا في إطار منتدى مجموعة الـ20، أضاف جينتيلوني “نحن بحاجة لتسريع هذا التحدي لتأكيد أن أفريقيا قارة فرص هائلة وإمكانات”، موضحا أنه لذلك “يجب دعم التطوير وتعزيز إمكانات أفريقيا وتهيئة الظروف للاستثمار الخاص”.

وأوضح رئيس الحكومة أنه يلزم “نهج شامل للقارة الأفريقية”، فـ”هناك كثير من الشروط من أجل التنمية في أفريقيا كالسلام، الأمن وتحدي تهديد الإرهاب، لأنه بدون شمولية اقتصادية وتنمية مستدامة لا يمكن أن تكون هناك مساهمة في وقف تقدم الإرهاب، الحوار الثقافي والاجتماعي والتنمية والتعاون”.

وخلص جينتيلوني الى القول إن “استقرار أفريقيا يحتاج الى استجابات فعالة ودعم نشط من قبل المجتمع الدولي”.