قذاف الدم ، بعد نبأ الإفراج عن سيف الاسلام: سنقابل كل خطوة ايجابية بأحسن منها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- علق منسق العلاقات المصرية الليبية إبان نظام حكم القذافي، احمد قذاف الدم عن انباء عن الإفراج عن نجل الأخير سيف الإسلام، بالقول “سوف نقابل كل خطوة إيجابية بأحسن منها”.

وكانت وسائل إعلام ليبية أشارت نهاية الاسبوع الماضي إلى أن كتيبة (أبوبكر الصديق) في مدينة الزنتان الليبية أعلنت الإفراج عن سيف الإسلام المحتجز لديها منذ سقوط نظام القذافي ، تنفيذا لـ”قانون العفو العام”.

وأضاف قذاف الدم، ابن عم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “لقد تلقينا في هذه الأيام المباركة سلسلة من الأخبار الإيجابية أنطلقت من أهلنا في الزنتان وتوالت مجموعة من الإفراجات عن الأسرى من طرابلس ومصراته”.

وزاد “في الوقت الذي نراقب فيه هذه المواقف التي كان أخرها هذا الإفطار الذي جمع هذه القيادات المحترمة مع قبائلها، نريد أن نؤكد بأننا سوف نقابل كل خطوة إيجابية بأحسن منها، ولن ننسى لكل من قام بجهد أو موقف يصحح به مساره ومسار الوطن الذي كاد أن يضيع من بين أيدينا، في مؤامرة لم تعد خافية لكل ذي بصيرة ، وظهرت الشمس لتكشف حقيقة القوى الإستعمارية، وأذنابها، والدمى التي تسير في فلكها”.

وكانت كتيبة (ثوار طرابلس) قد نفت تواجد نزلاء سجن الهضبة التابعين لنظام القذافي في إفطار جماعي نظمته بالعاصمة بحضور وفود من أعيان وحكماء قبائل المنطقة الجنوبية والغربية والشرقية.

وحذر قذاف الدم من سماهم “كل الذين يسعون لإيقاف مسيرة السلام وحقن الدماء وإستمرار هذه المرحلة المظلمة في تاريخ وطن شريف” من أن “أيامهم باتت معدودة ولن يستطيعوا إيقاف شعبنا الذي عرف طريقه وسيعرف كيف يبطش بكل من يقف في وجه شعاع الشمس التي دخلت كل بيت”، على حد وصفه.