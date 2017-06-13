وزير الداخلية الإيطالي: لا يمكن البقاء بعيدا عن التهديد المتجذر للإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي إنه لا يمكن لأحد أن يشعر بالأمان وأنه محمي من تهديد الإرهاب المتجذر وغير القابل للإختزال.

وفي كلمة ألقاها بكلية الدراسات العليا لقوات الشرطة، في روما الثلاثاء، أضاف الوزير مينّيتي أن “علينا العمل لكي لا يقع أي عمل إرهابي أبداً”، لكن “كلمة أبداً هذه لا ينبغي النطق بها مطلقا”، محذراً “نحن نعيش على حافة السكين”.

ورأى وزير الداخلية أن “التنشئة أمر بالغ الأهمية، وبالتحديد في الوقت الراهن الذي نواجه فيه إطارا عنيفا بشكل خاص، يتمثل بتهديد متجذر لا يمكن تقليل مستواه”، والذي “يمتلك القدرة في الوقت ذاته على التغيّر بسرعة”، مبينا أن “الأمر يتعلق بتحدٍ يزعزع كيان المرء، ويبقى يحافظ على طابع غير قابل للاختزال بشكل مطلق”.

وأشار الوزير إلى أن “تنظيم (داعش) قد ضُرب في صميم قدراته العسكرية والمالية”، لكن “يجب إبقاء مستوى حذرنا عاليا على نحو متزايد”، واختتم بالقول “لأن انعكاس هذا الضعف يكمن في قدرة التنظيم على رفع مستوى النشاط الإرهابي، وتوسيع كل احتمالات تنفيذ الهجمات”، سواء أكانت “تلك التي لا يمكن توقعها مطلقا أم الهجمات الأكثر تنظيما”.