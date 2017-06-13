مجلس درعا يناشد المنظمات الدولية بمساعدة المدنيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ناشد المجلس المحلي لمحافظة درعا جنوبي سورية، كافة المنظمات الحقوقية والدولية، بـ”تقديم المساعدة لأهالي المدينة، وإيقاف الحملة العسكرية الشرسة التي يشنها نظام الأسد وحلفائه على المدينة.“

وقال المجلس “إن عمليات القصف المستمرة تسببت بتدمير البنى التحتية وتعرض كافة المشافي الميدانية للدمار وخروجها عن العمل، معتبراً أن هذه الأفعال يخالف جميع المواثيق الدولية والعهود”، حسبما جاء في بيان نقلته عنه الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري المعارض

وأعلن المجلس المحلي أن “مدينة درعا وكافة البلدات المحيطة بها وعلى الأخص حي المنشية، مناطق منكوبة، وأكد على ضرورة تقديم الدعم والإغاثة لأهالي المدينة”.

وتتهم المعارضة “قوات النظام والميليشيات الإيرانية” بأنها “استهدفت أحياء مدينة درعا خلال الفترة الواقعة ما بين 4 حتى 12 حزيران/يونيو بأكثر من 500 برميلاً متفجراً و500 صاروخاً من طراز (أرض – أرض)، وأغار الطيران الروسي بما يقارب 100 غارة جوية على أحياء المدينة”.

ولقد أدان الائتلاف الوطني بشدة هذه “الحملة التصعيدية”، وقال إن الهجمات هي “خرق واضح لقرارات مجلس الأمن والتزامات الأطراف فيها”.

وطالب الائتلاف الوطني كافة أعضاء المجتمع الدولي بـ”تحمل مسؤولياتهم تجاه الاستخدام المتكرر لبراميل النابالم الحارقة والعشوائية والمحرمة دولياً من قبل قوات النظام والأطراف الداعمة له بحق المدنيين السوريين”، وحذر من “استمرار الصمت على هذه الحملة الإجرامية الهمجية”.