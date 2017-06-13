كوبلر ينفي عرقلة اجتماع لجنتي النواب ومجلس الدولة لتعديل الاتفاق السياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- نفى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر الاتهامات التي وجهت له بوضع العراقيل وتعطيل لقاء وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتعديل الاتفاق السياسي، مبيّنا أن “مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة هم من يضعون العراقيل ويقومون بتأجيل بدء المفاوضات لتعديل الاتفاق السياسي”.

وقال كوبلر خلال مؤتمر صحفى في العاصمة طرابلس إن “العملية السياسية في ليبيا معطّلة وأن الأطراف العسكرية ستستغل هذا التعطيل لتصعيد العمليات العسكرية”.

وأوضح كوبلر أنه “اتفق مع مختلف الأطراف ضرورة إعطاء العملية السياسية فرصة، وعدم التصعيد العسكري، مؤكدا أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد للعملية السياسية”.

وكانت عضو لجنة تعديل الاتفاق السياسي بمجلس الدولة آمنة امطير، قد اتهمت في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء كوبلر بـ”عرقلة” لقاء وفدي مجلس النواب والدولة، لبحث تعديل الاتفاق السياسي الليبي، وذلك من خلال “محاولة فرض أطراف أخرى للمشاركة في تعديل الاتفاق”.