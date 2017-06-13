مصر: لجنة برلمانية تقر إحالة اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية  للجلسة العامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري الثلاثاء، على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية الموقعة مع المملكة العربية السعودية إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، تمهيدا لإحالتها للجنة النوعية المختصة.

وقد وافقت الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس على عبد العال على القرار بأغلبية 35 صوتا ورفض ثمانية أعضاء.

ووقعت مصر والسعودية في نيسان/أبريل 2016 على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وتعارض الاتفاقية العديد من القوى الوطنية خاصة بعد حكم القضاء الإداري ببطلانها.