ايطاليا: عدد المهاجرين تجاوز الـ5 ملايين حتى نهاية 2016

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أنه حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2016 بلغ عدد السكان المقيمين في البلاد 60.589.445 نسمة، وأن أكثر من 5 ملايين منهم يحملون جنسية أجنبية، أي ما يعادل 8.3٪ من السكان

واضاف المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في بيان الثلاثاء، أن “هؤلاء الأجانب يتوزعون بنسبة 10.6٪ في المركز والشمال، و4٪ في الجنوب”، مبينا أن “هناك في إيطاليا حوالي 200 جنسية، نصفها لمواطنين أوروبيين، والذين يبلغ عددهم أكثر من 2.6 مليون شخص”. أما “الجنسية الأكثر تمثيلا بين هؤلاء، فهي الرومانية (23.2٪)، تليها الألبانية (8.9٪)”.

وذكر البيان أن “انخفاض معدلات المواليد القائم في إيطاليا ما يزال مستمرا منذ عام 2008″، وأنه “للعام الثاني على التوالي، بلغ عدد أولئك الذين ولدوا في نهاية عام 2016 أقل من نصف مليون نسمة (473438)، وهم أقل بـ12 ألف شخص مقارنة بعام 2015″، من بين هؤلاء “أكثر من 69 ألف أجنبي (بنسبة 14.7٪ من المجموع)، والتي تتناقص هي أيضا”.

من ناحية أخرى “تجاوز عدد الوفيات الـ615 ألفا”، أي “حوالي 32 ألفا أقل مقارنة بعام 2015″، معتبرا “عام 2016 قياسيا من حيث الوفيات”، لكن الأعداد “تتماشى مع اتجاه النمو في السنوات السابقة، وذلك بسبب شيخوخة السكان”.