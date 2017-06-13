خفر السواحل الايطالي ينقذ 18 مهاجرا جزائريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالياري – قالت قوات خفر السواحل في كالياري (سردينيا) إنها قامت بعملية إنقاذ لمهاجرين خلال الليل، شملت 18 مهاجرا جزائريا.

وأضاف خفر السواحل أن “غرفة العمليات تلقت بلاغا من قبل الطائرات المنتشرة ضمن عملية دوريات وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) في مضيق سردينيا، حول رصد قارب صغير كان يبحر نحو خليج كالياري”، لذلك “اتجه نحوه زورق دورية ليعثر على قارب صغير على متنه 18 شخصا”.

وتابع “وقد نقل العسكريون المهاجرين إلى زورق الدورية وقدموا لهم الرعاية الصحية اللازمة”، ثم “توجهوا بالقارب نحو ميناء كالياري”، وعند “وصلولهم وجدوا بانتظارهم أفراد الشرطة الذين رافقوا المهاجرين إلى مركز استقبال أسيميني (كالياري)”. واختتم خفر السواحل بالقول إن “المجموعة تشتمل على 18 رجلا، كلهم بصحة جيدة”، ومن “بينهم اثنان من قالا انهما لا يزالان قاصرين”.