البابا يحيّي أسر العسكريين القتلى في بعثات السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – خص البابا فرنسيس بالتحية عائلات الجنود الذين قتلوا في بعثات حفظ السلام.

وخلال لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان قال البابا “أنا قريب منكم بالمودة والمواساة والتشجيع”.

وذكّر بأن يوم أمس كان الإحتفال بتذكار القديس أنطونيو من بادوڤا، الذي كان “واعظاً متميّزاً وراع للفقراء ولكل من يعاني”. وتابع “أيها الشباب الأعزاء، أدعوكم للإقتداء بنهج حياته المسيحية”، أيها “المرضى الأعزاء، لا تملّوا من طلب شفاعته لله الآب، فهي جل ما تحتاجون إليه”.

وخلص البابا بيرغوليو الى مخاطبا “العرسان الجدد الأعزاء، تسابقوا في مدرسته لمعرفة كلمة الله”، في إشارة الى القديس أنطونيو دائما.