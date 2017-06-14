قمة إسرائيلية يونانية قبرصية في اليونان اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – يغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء إلى مدينة سالونيك اليونانية حيث يعقد لقاء يجمع الحكومتين الإسرائيلية واليونانية، قبل المشاركة في قمة إقليمية ثلاثية ستجمع بين زعماء إسرائيل واليونان وقبرص.

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي “في هذا الإطار يلتقي رئيس الوزراء نتنياهو نظيره اليوناني أليكسيس تسيبراس، ورئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس على انفراد، ثم يُعقد لقاء ثلاثياً سيتم في ختامه نشر إعلان مشترك يتطرق إلى التعاون القائم بين الدول الثلاث في مجالات الطاقة والحوسبة وحماية البيئة والإبداع والبحث والتطوير العلمي”.

واضاف مكتب نتنياهو في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أنه “سيعقد لقاء ثلاثياً آخر أيضا، يشارك فيه زعماء الدول الثلاث والوزراء المعنيون والبعثات، يرتكز على تحقيق النمو الاقتصادي من خلال الإبداع وروح المبادرة”.

وأشار إلى أن “المشاورات الإسرائيلية اليونانية والقمة الثلاثية الإسرائيلية – اليونانية – القبرصية، تهدف إلى مواصلة توطيد التعاون الاستراتيجي المتنامي بين إسرائيل واليونان وقبرص وبحث بعض القضايا الإقليمية والاستراتيجية”.

وقال “ستقام أثناء زيارة رئيس الوزراء نتنياهو مراسم إزالة الستار عن مشروع لإقامة متحف لتخليد ذكرى المحرقة في سالونيك، ومراسم قراءة رسالة شكر لدولة إسرائيل من رئيس الوزراء اليوناني سيقيمها وجهاء جزيرة كابلونيا، امتنانا للمساعدة التي قدمتها البحرية الإسرائيلية لسكان الجزيرة حين ضربهم زلزال عنيف عام 1953، حيث كانت سفن البحرية الإسرائيلية، الأولى التي وصلت وقتها إلى الجزيرة وقدمت المساعدة لسكانها”.