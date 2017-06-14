الأمم المتحدة: وضع غزة سيصبح كارثيا حال خفض الكهرباء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- حذّر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية روبرت بايبر، اليوم الأربعاء، من العواقب الوخيمة على الظروف المعيشية لـ 2 مليون فلسطيني جراء زيادة التخفيض في إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة.

وفي مطلع هذا الأسبوع، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خفض إمدادات الكهرباء إلى القطاع، بعد قرار السلطة الفلسطينية بتخفيض دفوعاتها الشهرية المخصصة لدفع فواتير إمدادات الكهرباء من اسرائيل بنسبة 30 بالمائة.

وقال بايبر “إذا تم تنفيذ هذا القرار، نتيجة لتعليمات السلطة الفلسطينية، فإن الوضع سيصبح كارثيا. وهذا الانخفاض في الامدادات سيخفض نصيب معظم الأسر ومقدمي الخدمات إلى ساعتين أو نحو ذلك من الطاقة يوميا”.

وحذر بايبر من أن “الزيادة الإضافية في فترة انقطاع التيار الكهربائي قد تؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية بأكملها، بما فيها الوظائف الحيوية في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي”. وأضاف “يجب ألا يقع مواطنو قطاع غزة رهينة النزاع الفلسطيني الداخلي الذي طال أمده”.

ودعا السلطة الفلسطينية وحماس وإسرائيل إلى وضع المصلحة العامة لسكان قطاع غزة على رأس الأولويات واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب المزيد من المعاناة.

وقد ناشدت الامم المتحدة المجتمع الدولي دعم جهودها الانسانية المحدودة لمنع انهيار الخدمات الحيوية لإنقاذ الحياة والصحة والمياه والصرف الصحي والبلدية.

وانخفضت بالفعل خدمات المستشفيات، وإمدادات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي وخدمات الصرف الصحي بشكل كبير منذ منتصف نيسان/أبريل، وهي الان تعتمد بشكل حصري تقريبا على احتياطي الوقود التي تقدّمها هيئة الأمم المتحدة في حالات الطوارئ.

وسيتطلب الانخفاض الإضافي في الكهرباء الى تسليم مليون لتر من الوقود شهريا، في إطار برامج الأمم المتحدة، للحفاظ على الحد الأدنى من الوظائف التي تعمل في 186 مرفق خدمات أساسية في جميع أنحاء القطاع.