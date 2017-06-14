تقدم كبير في المفاوضات بين الفاتيكان وإسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أجتمعت اللجنة الثنائية الدائمة للعمل بين الكرسي الرسولي ودولة إسرائيل في جلسة عامة بالفاتيكان الاربعاء، لغرض مواصلة المفاوضات إنطلاقا من الاتفاق الأساسي للعام 1993.

وترأس الاجتماع من جانب الفاتيكان نائب أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول، المونسنيور أنطوان ومن جانب الدولة العبرية وزير التعاون الإقليمي، تساحي هنغبي.

وأشار بيان فاتيكاني إلى أن الجلسة العامة رحبت بالتقدم الذي أحرزته لجنة العمل الخاصة بالمفاوضات، التي جرت في جو ودي”، مما يبعث “الأمل في نهاية مبكرة للمفاوضات الجارية والتوقيع على وثيقة”.

كما تم “الااعتراف بجهود التعاون من كلا الطرفين فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق الثنائي لعام 1997 المختص بالشخصية القانونية” حول وضع الكنيسة الكاثوليكية القانوني واملاكها في اسرائيل