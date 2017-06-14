السلطة الفلسطينية “لم توقف مخصصات الأسرى”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- القدس- أكد مسؤول فلسطيني على أن “منظمة التحرير الفلسطينية لم توقف دفع مخصصات شهرية لذوي الأسرى في السجون الإسرائيلية والشهداء الذين سقطوا برصاص الأمن الإسرائيلي”.

وقال المسؤول الفلسطيني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة (أكي) الإيطالية للأنباء “هناك حديث حول هذا الموضوع مع الأمريكيين ويجري البحث عن صيغ تسمح باستمرار تقديم المساعدات الإسنانية لأهالي الأسرى والشهداء ولكن لم يتم وقف تقديم هذه المساعدات”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال أمس أن السلطة الفلسطينية شرعت في في وقف دفع مساعدات لأهالي الأسرى الفلسطينيين.

وكانت السلطة الفلسطينية اوقفت مخصصات لمن تم الإفراج عنهم في اطار صفقة أخيرة بين (حماس) وإسرائيل ويتواجدون حاليا في غزة وهم في غالبيتهم من الحركة.

وبدوره، قال مصدر سياسي إسرائيلي “لا تعلم إسرائيل عن أي تغيير قد طرأ في السياسة الفلسطينية بهذا الخصوص حيث تواصل السلطة الفلسطينية دفع رواتب لأسر الإرهابيين، كما تواصل السلطة الفلسطينية التحريض على الإرهاب كما تواصل تمجيده وتشجيعه من خلال دفع هذه الأموال”.