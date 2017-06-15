كاهن ايطالي: يجب سرد “القصة الحقيقية” للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال كاهن ايطالي إن هناك حاجة لسرد “القصة الحقيقية” للهجرة.

ورأى الأب كاميلو ريبامونتي مدير مركز (أستالي) اليسوعي لرعاية اللاجئين أن “الحديث عن ظاهرة الهجرة في عالم اليوم ينبغي أن يتطابق مع إطار فئوي، وأن لا يحمل قلق البحث في محاولة العثور فئات مختلفة”.

وفي مؤتمر لجمعيات صحفية ايطالية وفاتيكانية عن تحديات مجال المعلومات والاتصالات، على ضوء كلمات “القلق، عدم اكتمال المعلومات ونقص الخيال”، التي تضمنتها رسالة البابا في 9 شباط/فبراير الماضي لكادر عمل مجلة المذكورة (تشيفيلتا كاتّوليكا) للرهبنة اليسوعية، أعرب الأب ريبامونتي عن الإعتقاد بأن “السرد الصحيح يجب أن يتبع ويرافق قصة الناس، وأن يذلل الحدود التي نبنيها يوما بعد يوم”.

وخلص الكاهن اليسوعي منددا بأن “التوصل الى سرد الهجرة بأسلوب يرتكز على أوروبا، ويفتقر في الوقت ذاته الى المركزية، لن يسهم بربط خدمة إعلامية ما بعدم إكتمال المعلومات المشار إليه من قبل البابا”، مشيرا الى أن “طلب البابا هذا يشملنا جميعا”.