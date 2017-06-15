تاياني: أوروبا متحدة لاتفاقات عن الهجرة كالذي تم مع تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني إن الإتحاد الأوروبي يجب أن يكون متحداً في مجال التوصل لاتفاقات حول قضية الهجرة، على غرار الإتفاق الذي أبرم مع تركيا.

وأشار تاياني في مقابلة مع صحيفة (إل جورنالي) الإيطالية الخميس، الى ضرورة “بناء مخيمات لإستقبال اللاجئين في ليبيا”، مبينا أن “يوم الـ21 من شهر حزيران/يونيو الجاري، سنقوم بتنظيم ندوة لرفع مستوى الوعي لدى مجلس الاتحاد الأوروبي”، والتي “سيحضرها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج”.

وخلص المسؤول الأوروبي الى القول إن “على أوروبا أن تتحدث بصوت واحد وأن يكون لديها مُحاورا من شأنه أن يوقف تهريب المهاجرين”، وذلك “من أجل تكرار التجربة الإيجابية للاتفاق مع تركيا”، الذي “أدى إلى انخفاض الهجرة بنسبة 90٪”، بغلق طريق البلقان.