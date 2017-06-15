البابا: الفساد أسوأ آفة إجتماعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – وصف البابا فرنسيس، الفساد بأنه “أسوأ آفة اجتماعية”، بل هو “السلاح واللغة الأكثر شيوعا للمافيا والتنظيمات الإجرامية في العالم أيضا”.

وفي مقدمة كتاب “الفساد”، للكاردينال بيتر توركسون، والفيلسوف فيتوريو ألبرتي، الذي نشرت صحيفة (كورييري ديلا سيرا) مقالا عنه الخميس، أضاف البابا أن الفساد “مسيرة نحو الموت، تمنح اكسير الحياة لثقافة الموت التي تنتهجها عصابات المافيا والتنظيمات الإجرامية”.

وكتب البابا أن “الفساد يكشف عن سلوك معادٍ للمجتمع، قوي لدرجة إذابة صحة العلاقات، ومن ثم، الركائز التي يقوم عليها المجتمع”، كـ”التعايش بين الناس والدعوة إلى تطويره”، فهو “يكسر كل شيء، ويستبدل الصالح العام بمنفعة خاصة تلطخ كل منظور عام”.

وذكر البابا أن الفساد “ينشأ من قلب فاسد، وهو أسوأ مشكلة اجتماعية، لأنه يخلق مشاكل وجرائم خطيرة جدا تصيب الجميع”، وأن “كلمة فاسد، تذكرنا بقلب مكسور، محطم، ملطخ بشيء ما، يسير نحو التحلل وتنبعث منه رائحة كريهة”.

ووفقا للبابا فرنسيس “يجب العمل معا، مسيحيين وغير المسيحيين، الناس من جميع الأديان وغير المؤمنين أيضا، لمحاربة هذا النوع من الكفر، السرطان الذي ينخر حياتنا”، وأن “هناك حاجة ملحة لندرك هذا الأمر، لذا يلزم تعليم ونشر لثقافة الرحمة”، واختتم مشيرا الى “ضرورة تعاون الجميع، كلٌ وفقا لإمكاناته ومواهبه وقدراته الإبداعية”.